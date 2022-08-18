Стокгольм, 18 августа 2022, 10:38 — REGNUM Поздним вечером 17 августа на телеканале газеты Aftonbladet состоялись вторые по счёту дебаты с участием лидеров парламентских партий Швеции. Одной из главных тем разговора стал вопрос о формировании следующего правительства после сентябрьских выборов.
В ходе полемики лидер Левых Нуши Дадгостар заявила, что её партия готова поддержать Магдалену Андерссон на посту премьер-министра только если та пообещает, что в следующее правительство Швеции будут допущены министры от Левых.
В свою очередь Андерссон ответила, что политические пристрастия Левых слишком проблематичны для допуска их министров к формированию бюджета. Более того, она отметила тот факт, что недавно на политической недели в Висбю сторонники Левых «размахивали флагами террористических организаций», имея в виду курдскую РПК.
«Это является компрометирующим обстоятельством. Это проблематично», — заявила Андерссон.
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