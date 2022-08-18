Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел постановление районного суда в отношении градозащитника Александра Кононова за дискредитацию Вооруженных сил РФ и отменил его. Об этом 18 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС).

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Александр Кононов в суде по административному делу

На решение Ленинского районного суда была направлена жалоба. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел её и отменил постановление, согласно которому Кононову было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

«Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим обстоятельством», — сообщают в ОПС.

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Напомним, что градозащитника Александра Кононова ранее признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Кононова оштрафовали на 40 тыс. рублей за посты в социальных сетях о специальной военной операции России на Украине.