Воронеж, , 10:27 — REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём» состоится в Воронеже с 19 по 21 августа, участниками трёхдневного музыкального марафона выступят более 30 российских коллективов, каждый из которых даст полноценный концертный сет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Рок-фестиваль «Чернозём-2017» Марина Каширская © ИА REGNUM

Хедлайнерами фестиваля в этом году станут «Сплин», «Ария», Вячеслав Бутусов, «Симфоническое Кино», «Наив» с оркестром, 25/17. В рамках фестиваля будет представлена панк-опера «Кащей бессмертный» по мотивам культового альбома «Сектора Газа» с участием дочери Юрия Хоя и музыкантов золотого состава группы.

Последний «Чернозём» проходил в 2019 году в Тамбове. В 2020 году проведению фестиваля помешала пандемия. После этого мероприятие поменяло город проведения на Воронеж, но и после этого, в 2021 году, фестиваль провести не удалось — помешал всё тот же ковид.