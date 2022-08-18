Самара, 18 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Медицинское оборудование и автотранспорт поставят из Самарской области в город Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Восстановление электроснабжения

Делегация Самарской области прибыла в город Снежное (ДНР). Совместно с администрацией этого города члены делегации определили пути дальнейшего взаимодействия.

«В город до конца года поставят медицинское оборудование и автотранспорт, а также мусоровозы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с этой инициативой выступили предприятия Самарской области.

Помимо этого в ДНР будут ещё направлять специалистов из Самары, которые выразили желание помочь братскому городу. Они будут работать вахтовым методом. Для проживания самарских специалистов была определена гостиница-профилакторий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в городе Снежное (ДНР) к восстановлению систем водоснабжения и отопления подключены специалисты предприятий Самарской области, которые в том числе, консультируют и дистанционно.