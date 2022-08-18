Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Созар Субари, депутат парламента Грузии, обвинил посольство США во вмешательстве в процесс назначения грузинских судей, сообщил 17 августа Первый канал грузинского телевидения.

Дядя Сэм требует

«Посол и посольство напрямую поручают парламенту Грузии назначить трёх членов Верховного суда постоянными судьями без конкурса. Разве это не грубое и серьёзное вмешательство в суверенитет страны, в полномочия Высшего совета юстиции, что неприемлемо. У меня будет вопрос к депутатам, парламентскому большинству и оппозиции, считают ли они, что такие призывы и указания являются грубым вмешательством? Возможно ли назначать судей на основании заявления и письма посольства?», — сказал Субари.

Напомним, что 16 августа Собари и ещё двое лепутатов обнародовали письмо, в котором они обвинили посольство США в Тбилиси во вмешательстве во внутренние дела Грузии.