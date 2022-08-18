Донецк, 18 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Украинские войска повредили Свято-Воскресенский храм в Петровском районе Донецка. Об этом 18 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, в результате обстрела, совершённого киевскими силовиками накануне вечером, оказался повреждён Свято-Воскресенский храм, а также хозяйственная постройка по адресу: улица Вельяминова, дом 2.

Как сообщало ИА REGNUM, утром украинские войска обстреляли Киевский район Донецка.