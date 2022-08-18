Москва, 18 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Авиация ВКС России ударила по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ, сообщили 18 августа в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВКС России высокоточным оружием наземного базирования поразили пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков.

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