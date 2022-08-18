Москва, 18 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Роспотребнадзор рекомендует жителям Москвы и гостям столицы в связи со смогом, появившимся в ряде районов города, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, занятия спортом на свежем воздухе, а также регулярно проводить влажную уборку помещений и пить много жидкости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Polly clip Смог в городе

«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях; ограничение физической нагрузки: занятия спортом, физической работы на открытом воздухе; использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски); регулярное проведение влажных уборок помещений; обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай)», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что при появлении симптомов острого заболевания или недомогания в виде одышки, кашля или отсутствия сна, необходимо обратиться к медикам.