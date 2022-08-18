Стокгольм, 18 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Поскольку до выборов в Швеции осталось чуть более трёх недель, общественное мнение быстро колеблется. Согласно данным последнего опроса телеканала SVT и социологической службы Novus, опубликованного 18 августа, пока электоральное преимущество находится на стороне правых оппозиционных партий.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Так, правый блок, состоящий из Умеренных, Христианских демократов, Шведских демократов и Либералов, получает в сумме 49,8% голосов. Это больше чем вместе набирают Социал-демократы, Зелёные, Левые и Центристы — 48,7%.

В переводе на мандаты в риксдаге это будет означать, что оппозиция получит 177 мест против 172 у правительства. Таким образом, лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) станет следующим премьер-министром Швеции.

В опросе SVT/Novus, проведённом в период с 8 по 14 августа, приняли участие 2 067 респондентов.