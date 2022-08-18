Канберра, , 10:33 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 18 августа встретился с региональными властями Торресова пролива во время визита на остров, чтобы обсудить вопрос о создании специального органа в федеральном парламенте страны, который бы занимался исключительно защитой коренных народов. Об этом написала газета The Guardian.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

«Я вижу, что это принесёт пользу не только коренным австралийцам, но и всем австралийцам», — заявил премьер-министр на встречи с представителями аборигенов.

Альбаниз также поклялся, что его поездка в регион не будет последней в качестве премьер-министра, и сказал лидерам местного сообщества, что хочет оставить после себя «вечное наследие» и увидеть реальные перемены.

«Вот почему так важно, чтобы австралийцам была предоставлена ​​возможность протянуть друг другу руку дружбы», — добавил премьер-министр.

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