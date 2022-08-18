Москва, 18 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике начались на Северном флоте. В ходе учения будут отработаны комплексные задачи оборонительного характера, а также сдерживания условного противника в Баренцевом море, отражения нападения на острова и побережье России в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Григорий Сысоев ТАРКР «Пётр Великий»

В учениях задействовано более 10 надводных кораблей, среди которых флагман Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», а также авиация и части ПВО 45-й армии ВВС и ПВО.

Северным флотом будут выполнены стрельбы морским ракетным, артиллерийским и противолодочным оружием по надводным, подводным и воздушным целям в Баренцевом море. Все районы проведения учений будут закрыты для гражданского мореплавания и полётов авиации. Учения продлятся до конца недели.

Отметим, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» был заложен 11 марта 1986 года, 29 апреля 1989 года спущен на воду, 18 апреля 1998 году поднят флаг и вступил в состав ВМФ РФ. «Пётр Великий» — самый большой действующий не авианосный ударный боевой корабль в мире. Крейсер первым прибыл на место гибели АПКР «Курск», погибшей в ночь с 12 на 13 августа 2000 года. В 2009 году в Аденском заливе задержал 3 судна сомалийских пиратов. Осенью 2013 года совершил арктический поход во главе отряда кораблей и судов Северного флота. «Пётр Великий» имеет на борту зенитный ракетный комплекс «Кинжал», зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик», зенитную ракетную систему С-300ФМ «Форт-М», противокорабельный ракетный комплекс"Гранит», реактивную бомбомётную установку РБУ-1000"Смерч-3», вертолёт Ка-27, реактивную бомбомётную установку РБУ-1000 «Смерч-3», реактивный комплекс противоторпедной защиты"Удав-1М».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лётчики авиационных полков армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) отработали боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения, выполнили ряд мероприятий по обнаружению и перехвату самолетов условного противника, а также провели тренировки по дозаправке в воздухе.

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