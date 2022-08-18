Берлин, , 10:22 — REGNUM Немецкая оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается оказывать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы он сдержал своё обещание и не стал вводить запрет на въезд в страну туристов из России. Об этом 18 августа заявил лидер АдГ Тино Крупалла.

Тино Крупалла Olaf Kosinsky

«Европейский континент не должен быть разделен. Мы будем оказывать давление на канцлера Шольца, чтобы на этот раз он придерживался своей позиции и не поддался снова давлению со стороны разжигателей войны «Зелёных» и Свободной демократической партии (FDP)», — приводит его слова РИА Новости.

Также Крупалла подчеркнул, что возглавляемая им партия является противницей введения такого запрета, добавив, что к такому решению пытается подтолкнуть Евросоюз Украина совместно и известными западными военными лоббистами.

«Судя по всему, Германия и Франция выступают против запрета на въезд для граждан России на всей территории Шенгенской зоны… Я возлагаю надежды на Венгрию, которая до сих пор действовала разумно и независимо», — добавил лидер оппозиционной немецкой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Эстонии закрыли границу для граждан России с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами.