Москва, 18 августа 2022, 10:21 — REGNUM В поликлиники и больницы Москвы поставлено более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования. До конца 2022 года медучреждения получат еще более 11,7 тыс. единиц техники, сообщается на портале мэра столицы.

Новое медоборудование
Новое медоборудование
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В частности, городские медицинские организации поступило 176 единиц тяжелого диагностического оборудования для проведения высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и др.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник вся аналоговая медицинская техника постепенно заменяется на цифровую. Это позволяет интегрировать ее в единую медицинскую платформу и повысить качество диагностики.

Как сообщало ИА REGNUM. в Москве увеличится число цифровых медицинских исследований после замены оборудования.

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