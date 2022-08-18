Москва, 18 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В поликлиники и больницы Москвы поставлено более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования. До конца 2022 года медучреждения получат еще более 11,7 тыс. единиц техники, сообщается на портале мэра столицы.

https://belregion.ru Новое медоборудование

В частности, городские медицинские организации поступило 176 единиц тяжелого диагностического оборудования для проведения высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и др.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник вся аналоговая медицинская техника постепенно заменяется на цифровую. Это позволяет интегрировать ее в единую медицинскую платформу и повысить качество диагностики.

Как сообщало ИА REGNUM. в Москве увеличится число цифровых медицинских исследований после замены оборудования.

Читайте подробнее: В больницах и поликлиниках Москвы заменят медтехнику