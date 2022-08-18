В Томскую область придут первые заморозки
Томск, 18 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о похолодании и первых заморозках. Об этом сообщает портал «VTomske» со ссылкой на данные региональной поисково-спасательной службы.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Заморозки. Осень. Рябина
«С 20 августа по 22 августа местами по области ожидаются заморозки от 0 до — 1 °С», — говорится в сообщении.
По данным Томского гидрометцентра, в Томске в ближайшие дни температура днём будет достигать 15 градусов тепла, ночью — около 8-9 градусов выше ноля. Возможен небольшой дождь.