Рыбинск, Ярославская область, 18 августа 2022, 10:26 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области собрали более 2000 книг для детей в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Книги могли принести все желающие в рамках федеральной гуманитарной акции «Дети — детям», организованную Минпросвещения России, Российским движением школьников и гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ.
В ближайшее время собранная рыбинцами литература будет направлена в образовательные организации Донбасса вместе с гуманитарным грузом.
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