Рыбинск, Ярославская область, 18 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области собрали более 2000 книг для детей в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Администрация Рыбинска Собранные для детей Донбасса книги грузят в машину

Книги могли принести все желающие в рамках федеральной гуманитарной акции «Дети — детям», организованную Минпросвещения России, Российским движением школьников и гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ.

«Общими силами мы собрали более 2 000 книг. В акции приняли участие все образовательные организации города, наши социальные партнёры — «Сбербанк» и «Медиарост», рыбинцы. Всем огромное спасибо за отклик, думаем, дети Луганской и Донецкой народных республик будут рады такому дару. Ведь книга во все времена остается — лучшим подарком», — рассказали организатора акции в Рыбинске.

В ближайшее время собранная рыбинцами литература будет направлена в образовательные организации Донбасса вместе с гуманитарным грузом.