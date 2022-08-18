Канберра, , 10:28 — REGNUM 18 августа гостем радиостанции B105 стал нынешний премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, который среди прочего заявил, что узнал о секретных полномочиях своего предшественника Скотта Моррисона из газет.

Скотт Моррисон посетил американскую военную базу Pacom.mil

«Я читал газету в субботу (13 августа — ИА REGNUM). И вдруг я подумал: «Что?» А затем в воскресенье вечером поступило ещё больше разоблачений», — сказал Альбаниз.

Затем премьер-министр рассказал, что он решил вмешаться, вызвав одного из руководителя его офиса, которому он поручил выяснить, какими ещё министерствами в тайне руководил Моррисон.

«Ко мне пришли в понедельник днем (15 августа — ИА REGNUM)​​​​ и сказали: «Плюс казначейство и внутренние дела, в дополнение к промышленности, науке, энергетике и ресурсам, здравоохранению и финансам», — вспоминал Альбаниз.