Кишинёв, , 10:19 — REGNUM Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии пытаются разделить дело по компании Energocom таким образом, чтобы обвиняемым по нему был только экс-президент республики Игорь Додон. Об этом он заявил 18 августа в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший глава республики заявил, что власти Молдавии якобы добиваются не правосудия, а преследуют неугодных политиков, которые имеют общественную поддержку. В качестве аргументов он указал на затягивание президентом страны Майи Санду подписания принятого парламентом законопроекта, позволяющего заочно судить тех, кто бежал из страны.

«Почему вы приказали [заместителям генпрокурора Думитру] Робу и [Эдуарду] Булату срочно разорвать (разделить элементы и преследуемых) дело «Энергокома» только в отношении меня? Я как министр экономики договоров на поставку электроэнергии не подписывал, и вы это уже знаете. А тех, кто подписал, нет в стране», — обратился Додон к Санду.

Он сообщил, что его адвокаты оспорили решение разделить дело. Бывший молдавский лидер заявил, что действия властей свидетельствуют об их стремлении осудить лично его.

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его обвиняют в содействии растрате государственных средств при покупке компанией Energocom в том году на Украине электроэнергии по завышенным ценам.

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