Москва, 18 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударили по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково, сообщили 18 августа в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, высокоточным оружием наземного базирования был поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, в результате было уничтожено более 90 боевиков.

Читайте также: «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция