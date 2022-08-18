ВКС РФ уничтожили более 80 националистов из 35-й бригады морской пехоты ВСУ
Москва, 18 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударили по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково, сообщили 18 августа в Министерстве обороны РФ.
Mil.ru
ВКС РФ
«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, высокоточным оружием наземного базирования был поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, в результате было уничтожено более 90 боевиков.
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