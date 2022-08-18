Москва, , 10:19 — REGNUM Уход из РФ крупных германских компаний сильно бьет по экономике еврозоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Падение Finobzor.ru

«Очевидно, что рецессия в еврозоне будет усиливаться, — сказал он. — Это во многом определено общими экономическими проблемами, которые накопились в последние годы. Беспрецедентные вещи, которые сегодня происходят, ситуация с Украиной не являются ключевым фактором, это скорее триггер. Уход с такого рынка, как российский, крупнейших немецких компаний, я бы сказал, флагманов немецкой экономики — это очень болезненно для них. Рынок — не социальная среда, которая помогает покупателю, это сфера, где именно продавцы получают максимальные доходы. Уже есть данные о том, что потери германского бизнеса измеряются даже не миллионами, а миллиардами евро. Это, безусловно, бьет в том числе по экономике еврозоны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время экономика Европейского союза страдает значительно сильнее, чем экономика США.

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