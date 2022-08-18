Ульяновск, , 10:18 — REGNUM В Ульяновской области расширят меры государственной поддержки для социального бизнеса. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам встречи с социальными предпринимателями. Поддержка бизнесу оказывается в том числе в рамках национальных проектов.

2021 год. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на встрече с социальными предпринимателями https://ulgov.ru/

По данным властей, в регионе работают 1,5 тыс. субъектов социального бизнеса, которые решают «важные для жителей» проблемы, особенно для детей. В частности, они создают инклюзивные площадки, центры детского отдыха и развития, школы для особенных детей, речевые центры, детские сады, центры реабилитации. Эти услуги получают 20 тыс. детей.

Губернатор отметил на встрече с предпринимателями, что в 2021 голу расширили число отраслей, которые могут претендовать на меры поддержки социального бизнеса.

«Также мы сняли ряд бюрократических ограничений для них. Социальных бизнес-проектов с каждым годом становится больше, поэтому и меры поддержки должны быть более гибкими», — подчеркнул Алексей Русских.

Он поручил проработать новые поддерживающие меры для этого направления предпринимательства. На что руководитель областного центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов проинформировал об инициативе по субсидированию арендной платы за использование объектов частной и муниципальной собственности под детские лагеря — это предложение обсудили на встрече с бизнес-сообществом.

В настоящее время ульяновские предприниматели, включённые в реестр соцбизнеса, могут получить грант на развитие от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Реализуется ряд образовательных проектов — в частности, в рамках акций «Женщины в бизнесе», «Мама — предприниматель» своё дело открыли свыше 500 человек. Также по поручению губернатора поддержка соцбизнеса включена во все муниципальные программы.

Отметим, что для социальных предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» доступны образовательные программы, которые помогают запустить новый бизнес проект. Также для представителей социально значимого бизнеса оказывается консультационная и коммуникационная поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM , что в 2020 году Ульяновская область стала первым регионом, принявшим местный закон о социальном предпринимательстве. Для предпринимателей, занимающихся общественно полезным бизнесом, в областном Фонде развития и финансирования предпринимательства доступен специальный льготный кредит со ставкой от 3% до 6% годовых «Социальный бизнес».

Читайте ранее в этом сюжете: В МФЦ Ульяновской области появились криптокабины