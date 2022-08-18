Москва, , 10:17 — REGNUM Китай взял курс на усиление конкурентных позиций своих экспортеров на внешних рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал решение Народного банка Китая серьезно понизить курс юаня.

Юань

«Беспрецедентное снижение курса юаня по отношению к доллару свидетельствует о том, что в настоящее время Китай взял курс на усиление конкурентных позиций своих экспортеров на внешних рынках, — сказал Твердохлеб. — Китайская экономика преимущественно ориентирована на экспортные потоки, и снижение курса юаня будет фактором усиления активизации экономических процессов. Очевидно, что это не сиюминутная акция, и, скорее всего, снижение курса юаня к доллару приобретет характер устойчивой тенденции как минимум на ближайшие полгода-год: подобные меры приносят отложенный эффект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что по мере падения курса евро и британского фунта юань занимает свое место в числе других ведущих мировых валют.

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