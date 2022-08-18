Канберра, , 10:26 — REGNUM Бывший премьер-министр Австралии Джон Ховард (1996–2007 гг.) считает, что конституционная защита прав аборигенов континента, выражающаяся в создании специального органа в парламенте страны, может иметь «принудительный» эффект. Об этом 18 августа написала газета The Guardian.

Австралия

«У меня нет совершенно определённой позиции на этот счёт. Я слежу за дебатами … но, по моему мнению, это может привести к расколу, когда создаётся потенциал для учреждения органа, который рассматривается как осуществляющий принудительное влияние на правительство», — заявил Ховард на пресс-конференции.

Далее Ховард раскритиковал нынешнего премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза за то, что тот недостаточно открыт, когда говорит о полномочиях органа по защите прав аборигенов.

«Я немного в замешательстве», — заключил Ховард.