Москва, 18 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Пять пунктов управления украинских войск и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов поражены российскими войсками за минувшие сутки в ходе спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Ведомство уточняет в сводке, что в числе поражённых целей — пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Артёмовска и 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница в Херсонской области. Кроме того, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.

Три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены у населённых пунктов Звановка и Васюковка в ДНР и у Березнеговатого в Николаевской области.

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