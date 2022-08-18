Сидней, Австралия, , 10:24 — REGNUM Трое граждан Австралии находятся за решёткой после того, как местные правоохранители изъяли наркотики на сумму 675 миллионов австралийских долларов (468 млн долларов США). Об этом 18 августа сообщил телеканал Nine News.

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Партия наркотиков была обнаружена в нескольких морских грузовых контейнерах, которые прибыли в порт Сиднея в июле. Офицеры Австралийской пограничной службы осмотрели контейнеры, действуя на основании разведывательных данных.

Внутри они обнаружили наркотические вещества общим весом 748 кг.

18 августа правоохранители смогли подтвердить, что ими были арестованы трое мужчин. Им предъявлены обвинения в участии в преступном синдикате.