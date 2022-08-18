Пекин, , 10:15 — REGNUM Известие о том, что Китай переживает сильнейшую жару и засуху с 1961 года, прокомментировал в своем телеграм-канале Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов. По его мнению, сама природа требует сократить поставки в США:

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Китае стало очень жарко, больше всего пострадала провинция Сычуань. Там из-за 40-42 градусной жары резко возросла потребность в электроэнергии для кондиционеров, пересохли важнейшие реки и водохранилища, а промышленное производство приостановлено на шесть дней, во всех, кроме двух из 21 города.

Вообще, при средней температуре в 30–32 градусов летом 40-градусная жара это, конечно, перебор. Но и до этого скачки температуры случались неоднократно и локдаунов никто не объявлял.

Тонкость заключается в том, что в Сычуани расположено много производств, она занимает шестое место в Китае по объему ВВП, на долю промышленности приходится более 28%. Здесь располагаются сотни ведущих заводов по производстве кремния, электролитического алюминия, химикатов, электроники и энергетического оборудования.

В том числе тех, которые поставляют продукцию за рубеж, в том числе в США. А поэтому пришлось закрыть заводы Intel и CATL, которые производят аккумуляторы для электромобилей и поставляются в США и Европу. Toyota остановила работу завода по сборке автомобилей. Здесь же распложен завод Foxconn, который выпускает продукцию для Apple Временно закрыли свои производства производитель автозапчастей Sichuan Haowu Electromechanical (浩物机电)公司) и завод по производству удобрений Sichuan Lutianhua (泸天化).

Не сложно предположить, что практически на всю местную продукцию вырастут цены и, разумеется, на те товары, которые идут в США. Китай всегда выступал против всяческих санкций, но что же поделать, если сама природа требует сократить поставки в США аккумуляторных батарей и деталей для автомобилей!».

Как сообщало ИА REGNUMNMC прогнозирует, что устойчивые волны жары будут продолжаться в течение 7-10 дней во многих районах, включая провинции Сычуань, Хубэй и Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян.

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