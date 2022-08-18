Канберра, , 10:23 — REGNUM Одно из крупнейших животноводческих объединений Австралии профинансирует проект по предоставлению вакцин, чтобы воспрепятствовать распространению ящура и нодулярного дерматита в Индонезии. Об этом 18 августа сообщил телеканал Nine News.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Компания Meat and Livestock Australia потратит 1,3 миллиона долларов на закупку до 600 000 доз вакцины от ящура для австралийского скота, который отправляется в Индонезию.

«Предоставление помощи в вакцинации — это практическая мера, которая поможет придать уверенности импортёрам и замедлить распространение ящура», — заявил генеральный директор Австралийского совета экспортёров Марк Харви-Саттон.

Отмечается, что вакцины будут закуплены в ближайшее время.