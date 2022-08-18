Канберра, 18 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Одно из крупнейших животноводческих объединений Австралии профинансирует проект по предоставлению вакцин, чтобы воспрепятствовать распространению ящура и нодулярного дерматита в Индонезии. Об этом 18 августа сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Компания Meat and Livestock Australia потратит 1,3 миллиона долларов на закупку до 600 000 доз вакцины от ящура для австралийского скота, который отправляется в Индонезию.

«Предоставление помощи в вакцинации — это практическая мера, которая поможет придать уверенности импортёрам и замедлить распространение ящура», — заявил генеральный директор Австралийского совета экспортёров Марк Харви-Саттон.

Отмечается, что вакцины будут закуплены в ближайшее время.