Краснодар, 18 августа 2022, 10:13 — REGNUM На Кубани и в Ставропольском крае расчёты комплексов БПЛА воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) совместят выполнение плановых учебно-боевых полётов с мониторингом пожарной обстановки. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что полученная в ходе полётов информация при необходимости будет передаваться в соответствующие структуры муниципальных органов власти.
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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области в связи с чрезвычайной пожарной ситуацией объявлено штормовое предупреждение.
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