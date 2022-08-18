Краснодар, 18 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На Кубани и в Ставропольском крае расчёты комплексов БПЛА воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) совместят выполнение плановых учебно-боевых полётов с мониторингом пожарной обстановки. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЮВО «Ввиду сложившейся пожароопасной ситуации к учебно-боевым полётным задачам добавился мониторинг пожарной и паводковой обстановки в зонах ответственности воинских частей и соединений ЮВО. Информация, получаемая в режиме реального времени от расчётов комплексов с БПЛА, позволит командованию оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии».

Отмечается, что полученная в ходе полётов информация при необходимости будет передаваться в соответствующие структуры муниципальных органов власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области в связи с чрезвычайной пожарной ситуацией объявлено штормовое предупреждение.

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