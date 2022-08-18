Тяньцзинь, Китай, 18 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи выступил 17 августа сопредседателем девятого китайско-японского политического диалога на высоком уровне в Тяньцзине с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Такео Акибой, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Ян сказал, что 2000-летняя история обменов между Китаем и Японией и 50-я годовщина нормализации дипломатических отношений научили обе стороны тому, что мирное сосуществование и дружественное сотрудничество являются единственно правильным выбором для китайско-японских отношений. Обе страны должны принять ключевой консенсус своих лидеров в качестве политического руководства, поддерживать сильное чувство ответственности, настаивать на своих собственных убеждениях, устранить внутреннее и внешнее вмешательство и работать вместе, чтобы построить китайско-японские отношения, отвечающие требованиям новой эры, сказал Ян.

В условиях сложной глобальной ситуации региональное и глобальное значение китайско-японских отношений стало более заметным, сказал Ян, добавив, что Глобальная инициатива в области развития и Глобальная инициатива в области безопасности были предложены в ответ на общие стремления к миру и развитию. Он сказал, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и тайваньский вопрос имеет отношение к политической основе китайско-японских отношений и доброй воле между двумя странами.

Япония должна сосредоточиться на фундаментальных и долгосрочных интересах двух стран и их народов, сформировать правильное восприятие Китая, проводить позитивную, прагматичную и рациональную политику в отношение Китая и поддерживать правильное направление мирного развития, сказал Ян.

Он сказал, что японская сторона должна соблюдать четыре политических документа и политический консенсус между двумя странами и работать с Китаем над укреплением политического доверия, отказавшись от мышления «нулевой суммы», надлежащим образом урегулировать разногласия и способствовать тому, чтобы двусторонние связи были более зрелыми, стабильными, здоровыми и сильными.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Обе стороны согласились с тем, что диалог был откровенным, углубленным и конструктивным, и был достигнут некоторый полезный консенсус. Согласно пресс-релизу, они будут продолжать поддерживать диалог и общение.