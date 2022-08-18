Канберра, 18 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, осаждаемый со всех сторон за свои тайные полномочия пяти федеральных министров, был высмеян в Сети представителями бизнеса. Об этом 18 августа сообщил телеканал Nine News.

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Так, фирма Jefford Tree Services в своём аккаунте в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приделала с помощью фотошопа голову Моррисона к телу рабочего, залезшего на дерево.

«Что?! Ты только посмотри, кто присоединился к нашей команде! Скотт Моррисон только что добавил в своё портфолио вакансию дровосека и начал работать на нас, никому ничего не сказав! Здорово, что ты с нами с Скотт», — говорилось в посте компании.

Напомним, что сейчас Моррисон обвиняется в присвоении полномочий пяти федеральных министров, что было сделано в тайне от общественности.

«Я дам вам знать, если мне понадобится новая работа. Во сколько я должен явиться для первой смены?» — ответил Моррисон под постом со своего аккаунта.