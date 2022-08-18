Новороссийск, Краснодарский край, 18 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Новороссийске старший дознаватель линейного отдела МВД России на транспорте попал под следствие по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

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Преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении двух оперуполномоченных линейного отдела полиции на станции Новороссийск по факту покушения на хищение денег. Установлено, что в июле 2022 года подозреваемые узнали о расследовании дознавателем уголовного дела о незаконном хранении наркотиков в отношении мужчины. Оперуполномоченные, встретившись с подследственным, пообещали за 50 тыс. рублей способствовать избранию ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Мужчина согласился, однако обратился к следователям. Оперуполномоченные были задержаны при передаче денег.

Затем была установлена также причастность к совершённому преступлению старшего дознавателя линейного отдела полиции на станции Новороссийск. Решается вопрос об аресте подследственного.

Оперуполномоченным предъявлено новое обвинение — в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору.

Расследование уголовного дела продолжается.