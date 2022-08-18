Калуга, 18 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 по 19 августа проводится проверка готовности объектов образования к началу нового учебного года. Особое внимание уделяется их противопожарному состоянию. В 2022 году на обеспечение пожарной безопасности подведомственных министерству организаций выделено порядка 125 млн рублей, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом (около 40 млн рублей). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания областной комиссии по обеспечению безопасности объектов образования

Иван Шилов ИА REGNUM Безопасность в школах

На постоянном контроле комиссии находится ситуация с обеспечением противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений в преддверии нового учебного года. Руководству профильного министерства поручено взять под личный контроль полное выполнение всех противопожарных мероприятий на объектах образования. Совместно с ГУ МЧС России по Калужской области с 1 по 30 сентября будет проведён месячник безопасности детей, а также инструктажи и тренировки с преподавательским и обслуживающим персоналом по отработке действий в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций.

Органам местного самоуправления рекомендовано провести анализ состояния систем автоматической пожарной сигнализации в учреждениях образования и систем оповещения людей при пожаре. При необходимости обеспечить финансирование для модернизации данных систем. Эффективная подготовительная работа, взаимодействие учреждений образования с администрациями муниципалитетов позволят обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности в школах области в течение учебного года.