Смоленск, , 10:11 — REGNUM Более 600 млн рублей в виде субсидий перечислено аграриям Смоленской области в 2022 году. Ход уборочной кампании и обеспеченности сельхозпредприятий всем необходимым обсудил 16 августа губернатор Алексей Островский с заместителем губернатора — начальником департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром Царевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Смоленский губернатор проконтролировал ход уборочной кампании Пресс-служба администрации Смоленской области

В 2022 году в Смоленской области урожай предстоит собрать с площади 175 тысяч гектар, что на 15% больше, чем годом ранее. Так, по сравнению с прошлым годом сразу в два раза увеличена площадь под рапс, на 10 тыс. га увеличены уборочные площади под зерновые культуры. Расширить площади смогли за счет разработки и вовлечения в оборот неиспользуемой пашни. Первыми к уборке урожая приступили Гагаринский, Монастырщинский, Починковский и Шумячский районы Смоленской области.

«В нынешней уборочной кампании задействовано более 570 зерноуборочных комбайнов, в то время как в прошлом году их было 540. Увеличение уборочных площадей повлекло рост нагрузки на технику и механизаторов. Но, поскольку значительную часть сельхозтехники составляют отечественные и белорусские машины заводов «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш», то существенных проблем с поставкой запчастей, комплектующих и новой техники у смолян не возникает», — рассказал Александр Царёв.

Замгубернатора также рассказал, что сегодня в смоленских хозяйствах более 60% комбайнов составляют машины со сроком службы до 10 лет с момента приобретения.

Налаживается и ситуация с кадрами — сегодня отмечается тенденция к снижению дефицита механизаторов и комбайнеров. Так, зарплата во многих хозяйствах в период уборки урожая превышает 100 тысяч рублей.

Глава региона подчеркнул необходимость соблюдения сроков доведения государственной поддержки агропромышленного комплекса Смоленской области, а при необходимости — проработать дополнительные меры поддержки аграриев на период уборки урожая.

Отметим, что в 2022 году сельхозпредприятия региона уже получили более 600 млн рублей в виде субсидий, это более 70% от годовых значений и на 50 млн рублей больше, чем в прошлом году. В июле сельскохозяйственным предприятиям региона одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 700 млн рублей.