Анкара, , 10:11 — REGNUM Из-за того, что Швеция и Финляндия до настоящего времени не выполнили запрос Анкары по экстрадиции, процесс вступления этих стран в Североатлантический альянс (НАТО) будет остановлен в случае невыполнения ими таких обязательств. Об этом 18 августа заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, его слова приводит газета Milliyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Боздага, положительно решение Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО ещё не значит, что это процесс закончен и пока это только «воля к инициированию процесса» вступления этих стран в альянс со стороны Турции.

«Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем «да» членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Балтийское море не может быть внутренним морем НАТО по определению.