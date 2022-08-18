Анкара, 18 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Из-за того, что Швеция и Финляндия до настоящего времени не выполнили запрос Анкары по экстрадиции, процесс вступления этих стран в Североатлантический альянс (НАТО) будет остановлен в случае невыполнения ими таких обязательств. Об этом 18 августа заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, его слова приводит газета Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам Боздага, положительно решение Анкары по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО ещё не значит, что это процесс закончен и пока это только «воля к инициированию процесса» вступления этих стран в альянс со стороны Турции.

«Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем «да» членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Балтийское море не может быть внутренним морем НАТО по определению.