Москва, 18 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Введение Финляндией новых правил предоставления шенгенской визы гражданам России изменит сроки оформления документа, сообщили в АТОР.

Marco Verch Professional Photographer Виза шенген

«Наблюдатели ожидают определенного спада ажиотажного спроса: по их прогнозам, с сентября «отвалятся» те, кто хотел «запастись шенгеном впрок». Поэтому в новых условиях, если повезёт, процесс получения финской визы будет занимать четыре-пять месяцев», — говорится в комментарии к изменениям, опубликованном на сайте ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия сократила количество выдаваемых гражданам России шенгенских виз в десять раз.