Канберра, 18 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В свете продолжающегося политического скандала генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли опубликовал уже второе заявление о дополнительных секретных полномочиях бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом 18 августа сообщил телеканал Nine News.

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Пресс-секретарь Херли отметил, что у генерал-губернатора «не было оснований» полагать, что общественности не сообщат о дополнительных министерских портфелях Моррисона. Три дополнительных назначения Моррисона были сделаны более чем через год после первых двух, о которых не было объявлено публично.

«Относительно вопросов секретности можно отметить, что любые вопросы, связанные с секретностью после того, как генерал-губернатор действовал по рекомендации тогдашнего правительства, являются вопросом предыдущего правительства», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Таким образом, Херли дал понять, что, будучи генерал-губернатором Австралии, назначающим премьер-министров и министров, он действовал по совету Моррисона, на котором лежит вся ответственность.