Москва, 18 августа 2022, 10:10 — REGNUM В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность, сообщили 18 августа в Министерстве обороны России.
Отмечается, что потери личного состава батальона превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования, заключили в Минобороны.
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