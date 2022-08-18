Москва, , 10:09 — REGNUM План «Большой семерки» ограничить цену на российскую нефть, скорее всего, окажется невыполненным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Валерия Ромашкина.

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«Страны «Большой семерки» в настоящее время продвигают план по ограничению цены на российскую нефть. В случае успеха ее стоимость может быть снижена в два раза по сравнению с нынешним уровнем. Однако для реализации данной инициативы необходимы скоординированные действия в рамках рынка стран АТР, в первую очередь при участии Китая и Индии, что в нынешних условиях выглядит маловероятно», — сказала Ромашкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ромашкина рассказала о том, что Япония проявила заинтересованность к сохранению энергетического партнерства с РФ.

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