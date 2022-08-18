Сысерть, Свердловская область, , 10:31 — REGNUM В Сысерти Свердловской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом журналистам сообщили в областном Управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло вечером 17 августа на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Декабристов. Столкнулись автомобили «Тойота Рав 4» и «Лада Приора». Совершая левый поворот, водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю, который двигался прямо. В результате столкновения пострадал виновник ДТП — 60-летний мужчина и его 66-летняя пассажирка. В отечественном автомобиле находились три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Все они госпитализированы.

В момент ДТП водители были трезвы, а все участники аварии пристёгнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД установили, что дорожные условия на месте ДТП были неудовлетворительными. В частности, отсутствовала зона разметки и была ограничена зона видимости дорожных знаков. Проверка по факту ДТП продолжается.

По данным областной госавтоинспекции, в июле на Среднем Урале зафиксирован всплеск числа ДТП. За этот период произошло 268 аварий.