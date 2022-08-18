Бамако, , 10:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Мали ссылается на «повторяющиеся и частые нарушения» национального воздушного пространства французскими войсками, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

МИД Мали обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание, чтобы положить конец тому, что называется «актами агрессии» Франции. Этими обвинениями правительство, в котором доминируют военные, поднимает словесную эскалацию своих обвинений против Франции на новую ступень.

Власти Мали располагают несколькими доказательствами того, что эти вопиющие нарушения воздушного пространства Мали использовались Францией для сбора разведывательных данных.

Новый командующий французскими силами по борьбе с терроризмом в Сахеле счел это высказывание «оскорбительным» для памяти французских и малийских солдат и миротворцев, погибших в Мали, стране, охваченной беспорядками с 2012 года.