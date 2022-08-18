Канберра, 18 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Знаковый раскол в одной из крупнейших церквей Австралии подчеркнул углубляющиеся религиозные разногласия в стране. Об этом написала газета The Sydney Morning Herald.

Marcin n; Fry1989 Гей-Австралия

Джеффри Смит, главный эпископ Англиканской церкви в Австралии, выступил 18 августа с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу создания некоторыми членами церкви своей собственной епархии. Как сообщает The Sydney Morning Herald, некоторые консерваторы внутри церкви, выступающие против однополых браков, собрались под руководством бывшего сиднейского архиепископа Гленна Дэвиса, чтобы основать епархию Южного Креста.

На веб-сайте епархии Южного Креста говорится, что она состоит из церквей по всей Австралии, «посвящённых добросовестному следованию заветам Евангелия».

«Заседание Генерального синода, состоявшееся в мае этого года, чётко подтвердило мнение о том, что брак заключается между мужчиной и женщиной, и отказалось утверждать однополые браки», — негодует главный епископ Англиканской церкви в Австралии Джеффри Смит.