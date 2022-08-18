Пекин, , 10:07 — REGNUM Китайские исследователи разработали и произвели биоразлагаемую обувь на биологической основе, которая устойчива в повседневном использовании и может быстро разлагаться в условиях компостирования, сообщает 18 августа газета China Science Daily.

Контрафактная обувь 40.мвд.рф

Исследовательская группа из Пекинского химико-технологического университета впервые разработала полиэфирную резину на биологической основе и использовала ее в качестве материала для подошвы обуви, а другие детали были изготовлены из волокна конопли, бамбукового волокна и латекса из кукурузных стеблей.

Команда, возглавляемая академиком Китайской инженерной академии Чжан Лицюнем, завершила экспериментальное производство полиэфирного каучука в масштабе 1000 тонн, который также может быть использован для производства биоразлагаемых шин на биологической основе и маслостойких уплотнительных колец.

Команда начала мелкосерийное производство такой обуви и будет работать с предприятиями, чтобы наладить массовое производство. Нехватка биоразлагаемого резинового материала ограничила развитие разлагаемой обуви в Китае. Ежегодно выбрасывается около миллиарда пар обуви, что представляет угрозу для окружающей среды, сказал член исследовательской группы профессор Ван Чжао.