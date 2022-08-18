Москва, , 10:07 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины киевские боевики несут значительные потери. Об этом 18 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«Противник несёт значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», — рассказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что ударами высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково было уничтожено свыше 80-ти нацистов и еще более 50-ти ранено, а также было нанесено поражение пункту временного базирования иностранных наемников в Харькове, в результате чего было уничтожено свыше 90 боевиков.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны указал, что в Николаевской области ударом ВКС РФ был поражён пункт временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады вооружённых украинских формирований, в результате чего было уничтожено порядка 60 нацистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

При этом он указал, что ударами артиллеристов ВС РФ в районе Мазановки в ДНР по позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено свыше 250 украинских боевиков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», — также рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики.