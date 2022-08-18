Симферополь, , 10:06 — REGNUM Житель Республики Крым, заказавший в кафе у ди-джея демонстрацию клипа в поддержку украинского нацбатальона, оштрафован за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, сообщили 17 августа в пресс-службе Ленинского суда Республики Крым.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено в суде, гражданин 12 августа заказал у ди-джея в местном кафе украинскую песню «Дикое поле». Песня звучала в сопровождении клипа с демонстрацией на проекторе нацистской символики запрещенного в Российской Федерации батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дискредитацией использования Вооружённых сил России.

Сам нарушитель в суде признал свою вину, пояснив, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге суд принял решение оштрафовать гражданина на 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд назначил десять суток административного ареста ди-джею этого кафе, который и включил клип с запрещённой символикой. Ди-джей тогда пояснил, что был не в курсе содержания клипа.

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