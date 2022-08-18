Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге к концу 2023 года сдадут в эксплуатацию все жилые комплексы, которые долгое время находятся на этапе строительства. Об этом сообщил председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский, сообщает Смольный.

Новостройки Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным комстроя, на начало 2022 года в Северной столице было 15 недостроенных ЖК. К середине августа текущего года сдали уже три комплекса: ЖК «Морской конёк» в Сестрорецке, ЖК «Парнас» в Парголово и ЖК «Шуваловский Парк» на улице Прокофьева. Помимо этого строители завершили работы на проекте многоэтажной автостоянки на 504 машино-места в составе ЖК «Светлый мир «Тихая гавань…» на улице Кораблестроителей.

«Работу по завершению долгостроев ведем планомерно. Их количество неуклонно сокращается. Если застройщик не может закончить строительство, находим нового. В ближайшем будущем эта проблема будет решена окончательно», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Застройщики ведут в эксплуатацию до конца 2022 года семь домов в различных жилых комплексах. Другие пять будут готовы принять жильцов к концу 2023 года. При этом для того, чтобы все эти дома были сданы вовремя, профильные органы Смольного контролируют соблюдение графиков.

Отметим, что в Санкт-Петербурге ведётся активное строительство жилья. Город входит в топ-5 регионов, где наблюдается наибольший прирост многоквартирных домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Новостройки Петербурга за три года выросли в цене почти в четыре раза