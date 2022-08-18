Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к концу 2023 года сдадут в эксплуатацию все жилые комплексы, которые долгое время находятся на этапе строительства. Об этом сообщил председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский, сообщает Смольный.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

По данным комстроя, на начало 2022 года в Северной столице было 15 недостроенных ЖК. К середине августа текущего года сдали уже три комплекса: ЖК «Морской конёк» в Сестрорецке, ЖК «Парнас» в Парголово и ЖК «Шуваловский Парк» на улице Прокофьева. Помимо этого строители завершили работы на проекте многоэтажной автостоянки на 504 машино-места в составе ЖК «Светлый мир «Тихая гавань…» на улице Кораблестроителей.

«Работу по завершению долгостроев ведем планомерно. Их количество неуклонно сокращается. Если застройщик не может закончить строительство, находим нового. В ближайшем будущем эта проблема будет решена окончательно», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Застройщики ведут в эксплуатацию до конца 2022 года семь домов в различных жилых комплексах. Другие пять будут готовы принять жильцов к концу 2023 года. При этом для того, чтобы все эти дома были сданы вовремя, профильные органы Смольного контролируют соблюдение графиков.

Отметим, что в Санкт-Петербурге ведётся активное строительство жилья. Город входит в топ-5 регионов, где наблюдается наибольший прирост многоквартирных домов.